В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков. Полиция проводит расследование инцидента, сообщает газета Berliner Morgenpost. Самолет стартовал в 11:00 по местному времени из Штраусберга. Машина по неизвестным причинам упала в поле и загорелась.

"На место инцидента прибыли криминалисты восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф", - информировал пресс-секретарь полиции Бранденбурга.

По его словам, речь идет об одномоторном самолете итальянского производства Vulcanair. Предварительные результаты расследования будут известны через два дня. Место происшествия оцеплено полицейскими нарядами. Было также установлено, что служба немецкий авиационной безопасности (DFS) не получала запрос на сопровождение полета. Пилот совершил его в частном порядке.

Это уже не первый случай трагедии с самолетами в Бранденбурге. Летом прошлого года на аэродроме Нидерсдорф к югу от Берлина разбился 71-летний пилот. В 2017 году в земле произошло также два авиакатастрофы с одним погибшим.