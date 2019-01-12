В Гидрометцентре рассказали о крещенской погоде

Крещенье в этом году в Центральной части России может быть без морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

На следующих выходных в Москве ночные морозы ожидаются от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем всего 2-7 градусов мороза. При этом погода будет облачной, временами снег. "Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми", - отметила Людмила Паршина.

Сильные морозы, напротив, сейчас отступают из центра страны. Им на смену приходит атлантический циклон, который несет снег и потепление. В эти выходные, на Старый новый Год, воздух прогреется до -3…-5 градусов, а к 15 января температура и вовсе может достигнуть положительных значений.