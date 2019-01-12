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12.01.2019 03:15
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о крещенской погоде

Текст: Ирина Жандарова
Крещенье в этом году в Центральной части России может быть без морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
На Центральную Россию надвигается снежная буря

На следующих выходных в Москве ночные морозы ожидаются от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем всего 2-7 градусов мороза. При этом погода будет облачной, временами снег. "Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми", - отметила Людмила Паршина.

Сильные морозы, напротив, сейчас отступают из центра страны. Им на смену приходит атлантический циклон, который несет снег и потепление. В эти выходные, на Старый новый Год, воздух прогреется до -3…-5 градусов, а к 15 января температура и вовсе может достигнуть положительных значений.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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