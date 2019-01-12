В Госдуме ответили на предложения Киева об отмене права вето в СБ ООН

Заявление постпреда Украины Владимира Ельченко в ООН об отмене права вето в Совете безопасности вызвало недоумение у российских политиков.

Напомним, что украинский политик выступил с предложением ограничить членов СБ ООН в праве вето, "если эта страна является заинтересованной стороной в вопросе". По мнению депутата ГД Виктора Водолацкого, такое выступление могло быть инспирировано Госдепом США.

"Видно одно: как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне", - сказал он в интервью RT.

Напомним, что право вето в Совете Безопасности ООН имеют пять стран: РФ, США, КНР, Франция и Великобритания.