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12.01.2019 13:54
Рубрика: В мире

В Киргизии вандалы разгромили христианское кладбище

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Неизвестные устроили погром на одном из православных кладбищ в Киргизии. Злоумышленники сломали несколько десятков крестов и памятников на погосте в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Правительство республики, возмутившись актом вандализма, поручило местным властям найти и наказать преступников, а разрушенные памятники - восстановить.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Следы погрома местные жители обнаружили накануне вечером, о чем тут же сообщили в милицию и органы власти. Новость об акте вандализма вызвала широкий общественный резонанс и быстро дошла до правительства страны. Тем более, что произошедшее на погосте считается в Киргизии преступлением.

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил органам местного самоуправления Иссык-Кульской области оказать содействие в восстановлении разрушенных на кладбище в Ананьево памятников, а силовикам - как можно быстрей найти вандалов и привлечь их к ответственности. Глава правительства назвал произошедшее случаем проявления особой безнравственности.

- Уважительное отношение к памяти усопших - одна из важнейших черт, присущих народу Киргизстана, - заявил он.

Местные жители утверждают, что пострадали около девяноста могил. Милиция начала расследование происшествия и ищет вандалов. Руководство областного управления внутренних дел заявило, что взяло дело под контроль.

В мире экс-СССР Киргизия
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