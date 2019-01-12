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12.01.2019 18:36
Рубрика: В мире

В Париже протестуют восемь тысячи "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Около восьми тысяч "желтых жилетов" участвуют в Париже в девятом по счету дне протестных акций. В первой половине дня основная масса неформалов собралась в районе Берси на востоке Парижа рядом с министерством экономики и финансов, а затем они совершили марш по столичным улицам в сторону площади Бастилии.
Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP

Однако там задерживаться не стали, а, распевая "Марсельезу", отправились по бульварам по направлению к Елисейским полям. Этот променад прошел без каких-либо эксцессов, может быть, и потому, что среди манифестантов впервые были замечены парни с белыми повязками на рукавах, судя по всему, представители организаторов нынешней манифестации.

Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Во Франции "желтые жилеты" стали угрожать темнокожим депутатам

Ближе к 15:00 (17:00 мск) "желтые жилеты" , пройдя по авеню Ваграм, одной из двенадцати, берущих свое начало от Триумфальной арки, оказались на Елисейских полях. Заметим, в деловом районе Дефанс на западе Парижа, ранее обозначенном одним из вождей неформалов Эриком Друэ в качестве места сбора, манифестантов не оказалось. Этот трюк 33-летний водитель грузовика из города Мелён, что в 45 километрах к юго-востоку от Парижа, уже проделывал в одну из декабрьских суббот, когда назвав одно место сбора, он изменил его по утру, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Оказавшись на площади Звезды - Шарль де Голль около Триумфальной арки, неформалы стали выкрикивать дежурные лозунги с требование отставки президента, а также проведения референдумов гражданской инициативы. Несколько человек развернули транспарант с надписью: "Депутаты, вам предстоит держать ответ".

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Правда, не обошлось без стычек с полицией, которая перекрыла выходы на все соседние улицы, включая Елисейские поля. Некоторые неформалы из числа наиболее агрессивных попытались спровоцировать полицейских, на что те ответили слезоточивым газом. Остальная масса демонстрантов пока ведет себя довольно индифферентно.

Тем не менее, полиция подтянула на площадь агрегат с водяной пушкой, которую вскоре задействовали, чтобы охладить пыл разгоряченных "жилетов". Начиная с утра в Париже, как сообщила местная префектура полиции, было задержано 59 человек в основном во время профилактического досмотра рюкзаков и сумок, где были обнаружены запрещенные предметы, такие как шары для игры петанк, петарды и т.д.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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