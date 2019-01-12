В Польше арестован директор местного отделения Huawei

Директор польского отделения китайского концерна Huawei арестован в Варшаве по подозрению в сотрудничестве с разведкой КНР. Вместе с ним Агентство внутренней безопасности Польши задержало и своего бывшего высокопоставленного сотрудника.

"Оба арестованы", - приводит Polskie Radio слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

Он уточнил, что оба проведут за решеткой минимум 3 месяца по решению суда. Основанием для задержания граждан Польши и Китая стали материалы следствия Агентства внутренней безопасности.

"Мы имеем дело с серьезной ситуацией, которая касается безопасности государства", - уточнил Жарын.

В соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Польши за подобные преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.