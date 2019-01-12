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12.01.2019 08:01
Рубрика: В мире

В Сеуле из-за пыли в воздухе закрыли каток

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Сеуле, столичной провинции Кенги и ряде других регионов Кореи сегодня объявлено предупреждение в связи с повышенным содержанием в воздухе тонкодисперсной пыли РМ 2.5. В этой связи, несмотря на хорошую погоду и субботний день, власти рекомендовали людям оставаться в помещениях и без надобности не выходить на улицу. Особенно это касается детей, пожилых людей и лиц с заболеваниями органов дыхания. В случае прогулок настоятельно рекомендовано пользовать респираторами и масками.

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Как пояснили в мэрии Сеула, в 11 часов утра по местному времени содержание частиц РМ 2.5 составило 79㎍/㎥, а в полдень - 83㎍/㎥. Согласно принятым правилам, предупреждение объявляется, когда показатель содержания РМ 2.5 превышает 75 в течение двух и более часов подряд.

В связи с объявленным предупреждением в Сеуле власти прекратили работу действующего на центральной площади катка. Сделано это, чтобы не провоцировать людей заниматься спортом на открытом воздухе, что сейчас очень вредно.

Отметим, что частицы РМ 2.5 опасны для здоровья. Они накапливаются и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательных путей и рак легких.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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