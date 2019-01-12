В США показали косметический гаджет для маскировки веснушек

В Лас-Вегасе на выставке CES 2019 состоялась презентация гаджета Opté, который самостоятельно распознает пигментные пятна на коже, родинки или веснушки и закрашивает их специальным маркером.

Как говорится в аннотации компании, устройство Opté оснащено голубыми светодиодами, которые подсвечивают кожу, выявляя в три раза больше меланина, чем человеческий глаз способен воспринимать. Цифровая камера внутри гаджета делает 200 снимков кожи в секунду. Всего производится до 24 тысяч снимков. Затем микропроцессор анализирует полученные данные, и на требующие коррекции места с помощью "струйного принтера" наносится специальная тональная сыворотка: за это отвечают 120 печатающих тонких иголок.

Производители отмечают, что такое нанесение позволяет не только более эффективно скрыть недостатки кожи, но и уменьшает использование тональных средств на 99 процентов по сравнению с ручным нанесением. В основе используемой Opté сыворотки используются увлажняющие средства, которые, как утверждают создатели гаджета, помогут с течением времени избавиться от пигментных пятен.

Информации о том, когда новинка поступит в продажу, а также о цене гаджета и используемой в нем сыворотки пока нет.