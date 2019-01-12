В США шатдаун побил исторический рекорд

Приостановка работы правительства США (шатдаун) из-за отсутствия финансирования побила в субботу исторический рекорд по продолжительности, продлившись 22 дня.

Наиболее продолжительный шатдаун до этого времени произошел во время администрации Билла Клинтона в декабре 1995-январе 1996 года, составив 21 день. Около 800 тысяч госслужащих вынуждены были уйти в неоплачиваемые отпуска, сообщает телеканал CNN.

Конгресс до сих пор не может согласовать бюджет на текущий года. Администрация Дональда Трампа требует включить в финансовый документ средства в размере 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Это пункт был одним из важных элементов избирательной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года. Однако демократы, контролирующие палату представителей, разрешают потратить на эти цели порядка 1,3 миллиарда долларов. Пока стороны не могут договориться по этому вопросу.

Трамп угрожает ввести чрезвычайное положение на границе, чтобы обойти Конгресс и обеспечить финансирование стены. Однако, как отмечают эксперты, этот шаг может иметь различные юридические последствия. Кроме того, администрация испортит с законодателями отношения на перспективу.

Справка РГ

Приостановка работы правительства США (Shutdown) - временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные ведомства закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск. Обычно приостановление не относится к важнейшим организациям и ведомствам, жизненно важным для обеспечения безопасности государства, таким как армия. Однако из-за того, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.