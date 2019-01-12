ВАДА сообщило, когда будет принято решение по статусу РУСАДА

Стала известна дата рассмотрения исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается в официальном Twitter ВАДА.

"Исполком ВАДА обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса соответствия РУСАДА 22 января", - сказано в сообщении.

В сентябре прошлого года РУСАДА был возвращен статус соответствия кодексу ВАДА при условии, что международной организации будут переданы данные московской антидопинговой лаборатории. В настоящее время группа экспертов ВАДА находится в России и работает над извлечение данных.