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12.01.2019 21:12
Рубрика: Спорт

ВАДА сообщило, когда будет принято решение по статусу РУСАДА

Текст: Данила Жиляев

Стала известна дата рассмотрения исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается в официальном Twitter ВАДА.

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"Исполком ВАДА обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса соответствия РУСАДА 22 января", - сказано в сообщении.

В сентябре прошлого года РУСАДА был возвращен статус соответствия кодексу ВАДА при условии, что международной организации будут переданы данные московской антидопинговой лаборатории. В настоящее время группа экспертов ВАДА находится в России и работает над извлечение данных.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации ВАДА
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