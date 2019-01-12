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12.01.2019 07:25
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" в 9 раз выйдут протестовать во Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости
Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости

"Мы считаем, что в эту субботу в Париже будет больше манифестантов, чем неделю назад, а их действия могут быть более радикальными", - заявил накануне девятого по счету общенационального дня протестных действий "желтых жилетов" глава столичной префектуры полиции Мишель Дельпеш.

В связи с этим в городе на Сене общественный порядок будут обеспечивать  пять тысяч сотрудников правоохранительных органов, а по всей стране  мобилизованы 80 тысяч полицейских и жандармов. Мишель Дельпеш также сообщил, что на улицы города выводятся 14 бронетранспортеров специального жандармского подразделения.

Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
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Все эти меры - реакция префекта на события недельной давности, когда вопреки ожиданиям властей в Париже собралось в несколько раз больше неформалов (свыше трех с половиной тысяч), чем предполагалось, а поэтому полиции не удалось полностью удержать ситуацию под контролем, что привело к ряду эксцессов.

На этот раз один из наиболее видных лидеров "желтых жилетов", 33-летний водитель-дальнобойщик Эрик Друэ, призвал своих единомышленников собраться в деловом квартале Дефанс, что на западе столицы. Однако не факт, что манифестанты окажутся именно там.

22 декабря он обозначил Версаль в качестве пункта сбора, но рано утром с явной целью сбить с толку полицию изменил план и перенаправил "жилетов" на Монмартр, а далее на Елисейские поля.

Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу. Кроме Эрика Друэ, а о намерении к нему присоединиться в соцсетях заявили 2800 человек, в префектуру полиции Парижа от "желтых жилетов" поступило еще несколько заявок.  

Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.

Фото: EPA
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Собственно именно географическое положение Буржа и привлекло к нему внимание "жилетов", многим из которых накладно еженедельно совершать поездки в расположенный намного севернее Париж. Об этом заявила составительница письменного обращения неформалов к французском президенту Присциллия  Людоски. Ее поддержал другой видный персонаж "жилетов", радикал  Максим Николь.

Сбор в Бурже назначен в дообеденное время с тем, чтобы в 14:00 (16:00 мск) отправиться "мирным маршем" по улицам города. Правда, в центр манифестантов не пустят, о чем в пятницу их предупредил  тамошний мэр Паскаль Блан.

Манифестации "желтых жилетов" также должны состояться в Бордо, Марселе, Тулузе, Лионе и других городах страны.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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