Жертвами свиного гриппа в Грузии стали 15 человек

Не менее 15 жителей Грузии скончались во время эпидемии свиного гриппа. Двое пациентов умерли накануне. Распространение вируса H1N1 длится уже несколько месяцев. В некоторых клиниках Грузии объявили карантин. Большая часть летальных случаев была вызвана слишком поздним обращением больных за медицинской помощью.

Грузинские медики заявляют, что угрозы эпидемии в настоящее время нет. Между тем Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за вспышки свиного гриппа.

Власти Грузии приняли решение выделить всю имеющуюся вакцину от гриппа для бесплатной вакцинации населения. Как сообщает РИА Новости, министерство здравоохранения продлило зимние каникулы в детских садах и школах до 18 января.