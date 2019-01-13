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13.01.2019 22:07
Рубрика: Спорт

Артемий решает

Панарин принес победу "Коламбусу" в матче НХЛ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин принес своей команде победу в выездной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном", отличившись в овертайме. Итоговый счет - 2:1.

Панарин установил рекорд "Коламбуса" по голам в овертаймах за один сезон. Он уже четырежды по ходу нынешнего розыгрыша "регулярки" забивает в дополнительное время.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

В матче с "Коламбусом" повреждение заработал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. После удара клюшкой он получил порез на руке и отправился в раздевалку, где врачи наложили ему швы. Затем Александр вернулся на лед и даже отметился голевой передачей на Евгения Кузнецова.

Тем временем продолжает блистать Никита Кучеров. Форвард "Тампы" набрал три (1+2) очка в матче с "Баффало" (5:3). В его активе 75 очков в сезоне за 45 встреч - лучший показатель "регулярки" лиги за 22 года.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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