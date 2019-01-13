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13.01.2019 19:42
Рубрика: Экономика

Бизнесу сделают визу попроще

Белым воротничкам облегчат въезд в Россию
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)

Специалисты и менеджмент иностранных компаний смогут получать российские визы по упрощенной процедуре и сразу на пять лет, а не на один год. Проект поправок об этом в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" опубликовало минэкономразвития для общественного обсуждения.

Предполагается, что белым воротничкам не придется оформлять приглашение на въезд в страну, его заменит обращение "уполномоченного федерального органа исполнительной власти" в отношении сотрудников определенных иностранных компаний. Такой льготный режим предполагается ввести для тех из них, которые инвестируют в создание бизнеса в нашей стране, либо импортируют российские товары в свои страны или участвуют в совместных проектах с инновационным центром "Сколково" и Российским экспортным центром.

Фото: Natalia Garmasheva / iStock
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Как пояснили "Российской газете" в министерстве экономического развития, речь идет именно о крупных компаниях, критерии отнесения к крупным разрабатываются.

Принятие нового закона поможет сделать легче процесс организации переговоров с потенциальными иностранными покупателями российской продукции, считает генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. "Наши партнеры смогут приезжать в Россию чаще, например, чтобы познакомиться с производством или вникнуть в детали будущей сделки", - сказал он "Российской газете".

Помимо развития экспорта, новшество может помочь переломить негативную тенденцию - в России работает все меньше иностранных специалистов.

По статистике МВД, количество работающих в России граждан ЕС с 2014 года снизилось с 843,8 до 426,3 тысячи человек. Немцев и французов стало меньше вдвое, испанцев - втрое, англичан - более чем в пять раз. Это стало следствием снижения числа иностранных компаний, работающих в России, считает руководитель департамента коммуникаций Российско-германской внешнеторговой палаты Алексей Кнельц.

"В 2018 году количество компаний с немецким участием на российском рынке снизилось на 6,1 процента (4661 вместо 4965 компаний), а если считать с 2011 года, когда активность немецкого бизнеса была на пике, их число сократилось на 26 процентов (с 6300 до 4661). Это следствие санкционной политики и относительно слабого экономического роста предшествующих лет", - сказал Кнельц.

Он считает, что облегчить въезд иностранных специалистов в страну мало, нужно создать им условия для комфортного пребывания.

С 2014 года число работающих в России граждан Евросоюза сократилось вдвое, с 843,8 до 426,3 тысячи человек

К примеру, с недавних пор иностранным специалистам запрещено регистрироваться по месту работы, а арендодатели крайне редко идут им навстречу и оформляют регистрацию у себя. Перспектива оказаться в числе невольных нарушителей закона не добавляет России привлекательности в глазах белых воротничков из других стран.

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