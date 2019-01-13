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13.01.2019 10:42
Рубрика: Экономика

ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан

Текст: Игорь Зубков
Рост кредитных и депозитных ставок уже почти полностью отразил движение в доходностях облигаций федерального займа, которое началось в августе, считает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Подстройка ставок по депозитам и кредитам сроком на один-два года, на наш взгляд, практически завершена, и она соответствует движению в доходностях государственных облигаций за это время, - рассказал Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". - Средне- и долгосрочные ставки по депозитам уже в значительной мере отреагировали, у кредитных ставок на срок 3 года сохраняется некоторый потенциал для повышения в течение первого полугодия… При этом ставки по ипотеке реагируют на это движение (кривой доходностей ОФЗ - прим. ред.) даже быстрее, чем корпоративный кредит, поэтому реакция в ставках ипотеки уже в основном состоялась".

Фото: Pixabay
Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

По словам Заботкина, повышение ключевой ставки в сентябре и декабре напрямую повлияло только на стоимость коротких денег, на декабрьское решение по ставке кривая ОФЗ пока никак не отреагировала.

В августе угроза введения американских санкций на российский госдолг вызвала распродажу ОФЗ нерезидентами и повышение доходностей гособлигаций, ситуация на этом рынке стабилизировалась только в октябре. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).

Полный текст интервью с Алексеем Заботкиным читайте в завтрашнем номере  "Российской газеты".

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