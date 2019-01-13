Новости

Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 20:16
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 20:02
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 19:55
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 19:52
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 19:42
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 19:33
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 19:32
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 19:19
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 19:15
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 19:09
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 18:59
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 18:58
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 18:43
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 18:40
Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой 17:59
В Шереметьеве открыли полосу после ЧП с самолетом 17:55
У актера Стива Бушеми умерла жена 17:41
Рогозин поручил ускорить анализ данных со "Спектра-Р" 17:38
Рудковская прокомментировала госпитализацию Плющенко 17:22
В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов 17:14
В МГУ им. Ломоносова появятся новые магистерские программы 17:09
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП 16:22
Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц 16:05
В центре Краснодара произошел крупный пожар 15:54
Депутат ГД от Крыма: Порошенко сделал храмы Украины разменной монетой 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
13.01.2019 19:26
Рубрика: Экономика

Штрафы не в счет

ЦБ рекомендовал не начислять проценты и неустойки при взыскании долга через суд
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Банк России рекомендовал кредиторам прекращать начисление процентов и неустоек, если они получили судебный акт о взыскании задолженности. Такая практика "влечет чрезмерное наращивание долговой нагрузки заемщиков, в том числе невозможность фактического исполнения обязательств", говорится в информационном письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Рекомендации в первую очередь адресованы МФО, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам, то есть тем организациям, с которыми часто возникают проблемы из-за завышенных процентов и стремительно растущего долга, считает замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург.

Фото: iStock
Ограничения ЦБ изменят микрофинансовый рынок в 2019 году

Законодательного ограничения по соотношению пени/штрафа и тела долга нет. Заемщик может рассчитывать на снижение неустойки судом на основании ст. 333 ГК РФ, а в случае с МФО - на начисление процентов по ставке ЦБ после истечения срока возврата займа. В частности, суды снижают неустойку, когда она явно несоразмерна сумме основного долга, при этом учитывается, что банк/МФО или другой кредитор длительное время не взыскивал задолженность в судебном порядке, тем самым способствуя увеличению ее размера, отмечает Галина Гамбург. Однако многое зависит еще от того, какие требования кредитор предъявит в суде: он может потребовать возврата всей задолженности (включая штрафы) и расторжения договора. В таком случае все начисления прекращаются при условии исполнения должником решения суда. Если же просто взыскивается имеющаяся на момент рассмотрения дела задолженность, то ничто не мешает продолжать начислять штрафы и проценты. ЦБ как раз советует именно первый вариант, чтобы снизить долговую нагрузку на заемщиков. Но более чем спорным, считает Гамбург, представляется вывод ЦБ о том, что прекращение начисления штрафов будет способствовать улучшению платежной дисциплины должников - неустойка призвана стимулировать скорейший возврат долга при просрочке.

Хотя письмо ЦБ - лишь рекомендация, должникам следует ссылаться на него при переговорах с кредитором о прекращении начисления штрафов и предоставлении возможности погасить то, что и так набежало, советует адвокат, преподаватель МГЮА Дмитрий Железнов.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа
Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток