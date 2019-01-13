Банк России рекомендовал кредиторам прекращать начисление процентов и неустоек, если они получили судебный акт о взыскании задолженности. Такая практика "влечет чрезмерное наращивание долговой нагрузки заемщиков, в том числе невозможность фактического исполнения обязательств", говорится в информационном письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Рекомендации в первую очередь адресованы МФО, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам, то есть тем организациям, с которыми часто возникают проблемы из-за завышенных процентов и стремительно растущего долга, считает замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург.

Законодательного ограничения по соотношению пени/штрафа и тела долга нет. Заемщик может рассчитывать на снижение неустойки судом на основании ст. 333 ГК РФ, а в случае с МФО - на начисление процентов по ставке ЦБ после истечения срока возврата займа. В частности, суды снижают неустойку, когда она явно несоразмерна сумме основного долга, при этом учитывается, что банк/МФО или другой кредитор длительное время не взыскивал задолженность в судебном порядке, тем самым способствуя увеличению ее размера, отмечает Галина Гамбург. Однако многое зависит еще от того, какие требования кредитор предъявит в суде: он может потребовать возврата всей задолженности (включая штрафы) и расторжения договора. В таком случае все начисления прекращаются при условии исполнения должником решения суда. Если же просто взыскивается имеющаяся на момент рассмотрения дела задолженность, то ничто не мешает продолжать начислять штрафы и проценты. ЦБ как раз советует именно первый вариант, чтобы снизить долговую нагрузку на заемщиков. Но более чем спорным, считает Гамбург, представляется вывод ЦБ о том, что прекращение начисления штрафов будет способствовать улучшению платежной дисциплины должников - неустойка призвана стимулировать скорейший возврат долга при просрочке.

Хотя письмо ЦБ - лишь рекомендация, должникам следует ссылаться на него при переговорах с кредитором о прекращении начисления штрафов и предоставлении возможности погасить то, что и так набежало, советует адвокат, преподаватель МГЮА Дмитрий Железнов.