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13.01.2019 22:05
Рубрика: Спорт

Спина подвела

Евгений Плющенко попал в больницу
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован. Спортсмена доставили в одну из столичных больниц из-за сильных болей в спине.

На данный момент он находится в нейрохирургическом отделении. Другие подробности пока не разглашаются.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Плющенко не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил из-за них операции. В феврале 2014 году Евгений должен был принять участие в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, но за минуту до начала выступления ему пришлось сняться с соревнований из-за повреждения спины. В тот же день фигурист объявил о завершении карьеры.

Плющенко - серебряный призер Олимпийских игр (2002,2010), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

Также Евгений четырежды выигрывал в финалах Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко
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