Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Он претендует на пост главы страны, "поскольку пришло время для новых лидеров, новой энергии, для того, чтобы гарантировать, что возможности, которые были у меня, будут доступны для всех американцев", - отметил Кастро в выступлении, которое транслировали центральные американские каналы.

Кастро, который ранее занимал пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, а также был мэром города Сан-Антонио (штат Техас), входит в число наиболее известных в США политиков-демократов латиноамериканского происхождения.

Его брат - член палаты представителей Конгресса США демократ Хоакин Кастро (от штата Техас), который выступал за введение запрета для американцев на какую-либо работу с государственным долгом России.

Во время президентской гонки 2016 года Джулиан Кастро считался одним из тех политиков, которых кандидат в президенты от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон могла назначить на должность вице-президента, пишет ТАСС.

Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют сенаторов Элизабет Уоррен, Берни Сандерса, Кори Букера, Эми Клобушар, Кирстен Гиллибранд, а также бывшего конгрессмена Бето О'Рурка.

Ранее стало известно, что 37-летняя конгрессмен-демократ Тулси Габбард выставила свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года в США. В случае избрания политик станет самым молодым президентом в истории страны.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года.