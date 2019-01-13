Экипаж Каргинова снят с "Дакара" странным решением судей

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова исключен из гоночного протокола в зачете грузовиков решением судей ралли-марафона "Дакар".

Причиной дисквалификации стало происшествие на трассе во время пятого этапа соревнований. На одном из сложных подъемов в песках Каргинов, преодолевая подъем, пытался объехать группу людей на дюнах. Но один человек споткнулся и ногой попал в заднее колесо машины. Андрей этого не видел. Тем не менее организаторы дисквалифицировали наш экипаж.

Руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин отметил, что он удивлен решением судей. Добавим, что экипаж Каргинова занимал третье место в общем зачете грузовиков.