Экипаж Мардеева снялся с "Дакара" из-за проблем с грузовиком

Экипаж гоночной команды "КАМАЗ-мастер", управляемый россиянином Айратом Мардеевым, не сможет продолжить выступление на ралли-марафоне "Дакар" , проходящем в Перу. Об этом информирует пресс-служба команды.

Причина - проблемы с двигателем грузовика. Трещины в двигателе были обнаружены еще в Сан Хуан-де-Марконе. Чтобы избежать проблемы с маслом, они были зачищены и герметизированы. Но после этапа Ткана-Ариекипа трещины увеличились в несколько раз.

По регламенту "Дакара", замена двигателя во время гонки исключена. В связи с этим было принято решение не рисковать и не выпускать экипаж Мардеева на оставшиеся спецучастки.

После пяти этапов экипаж Мардеева шел седьмым в общем зачете с отставанием от лидирующего Эдуарда Николаева ("КАМАЗ-мастер") на 3 часа 19 минут и 3 секунды.

Следующий этап состоится сегодня. А завершится ралли-марафон 17 января.