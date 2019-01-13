В Париже день "желтых" протестов прошел по общему мнению более или менее спокойно. В этом заслуга сил правопорядка, которых в город на Сене было немало - пять тысяч полицейских и жандармов, не считая 14 бронетранспортеров, которые так и не пригодились. Но не только.

Впервые многокилометровый марш "желтожилетных" через весь город от Берси, на востоке, где находится министерство экономики и финансов, до площади Звезды - Шарль де Голль, протекал под присмотром не только полиции, но и парней из неформалов с белыми повязками на рукавах. Они следили за порядком и разрешали недоразумения с представителями правоохранных служб. Причем, как стало известно, ими руководил инициатор нынешней манифестации, как, впрочем, и предыдущих, один из наиболее видных "желтых" фигур, 33-летний Эрик Друэ. Правда, позже, когда демонстранты добрались до Триумфальной арки, ситуация немного обострилась: разогнавшиеся "жилеты" могли бы продолжить шествие, но все улицы, веером расходящиеся от арки, были перекрыты полицией. В итоге наиболее агрессивно настроенные попытались прорваться, но были остановлены слезоточивым газом, а также холодными струями из водомета.

Всего же в Париже было задержан 121 "жилет", из которых 72 взяты под стражу. Причем большая часть из них были арестованы во время профилактического досмотра рюкзаков и сумок, где были обнаружены разные запрещенные предметы.

Марш за социальную справедливость, сохранение школ национальных меньшинств прошел по инициативе Русского союза Латвии в исторических кварталах Риги. Участники первой в этом году акции протеста отправились к резиденции главы государства в Рижском замке и к национальному парламенту.

На плакатах протестующих, которые собрались на Домской площади, по информации местных новостных порталов, доминировала тематика защиты русских школ. Во время шествия, в котором приняли участие евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов и правозащитник Александр Гапоненко, манифестанты требовали от властей "прямого народовластия и достойной оплаты труда". Ораторы акцентировали внимание и на бесправном положении неграждан, говорили о необходимости увеличения пенсионного обеспечения.

Между тем

С первого апреля "заработанные" легендарным римским фонтаном Треви средства больше не будут перечислять в фонд благотворительной католической организации "Каритас". Они начнут поступать прямиком в столичную казну. Благодаря давно прижившейся традиции, по самым скромным расчетам, ежегодная "выручка" фонтана составляет около 1,5 миллиона евро. На данный момент городские власти пока не распространяются относительно того, каким образом они намерены распределять средства из Треви. Но римская администрация клятвенно обещала, что продолжит тратить их на социальные программы. Причем вылавливанием монет больше не будут бесплатно заниматься добровольцы из "Каритас". Впредь эту услугу на платной основе окажет одна из частных столичных компаний.

Подготовила Нива Миракян, Рим