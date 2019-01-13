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13.01.2019 15:26
Рубрика: В мире

Французские протесты дошли до Латвии

Текст: Кристина Акопова

На выходных в Риге прошла акция протеста против социального неравенства, что стало отражением и продолжением французских митингов "желтых жилетов". Организатором демонстрации, в которой приняли участие около 200 человек, выступил Русский союз Латвии.

Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
Как прошла новая акция протеста "желтых жилетов" во Франции

Протестующие вышли на улицы латвийской столицы с броскими плакатами с лозунгами, написанными на латышском и русском языках: "Хватит пилить евроденьги", "Нам не все равно", "Суверенная власть принадлежит народу", "Мы - народ, мы решаем". Особенное внимание было уделено теме защиты русских школ. Митингующие выкрикивали: "Русским детям - русские школы", "Школа без знаний - фабрика рабов". Представители Русского союза особо хотели обратить внимание властей и, конечно, народа на то, что у латышей есть еще больше поводов быть недовольными политической обстановкой в стране, чем у парижских "желтых жилетов". А "опыт протестных движений в Европе показывает, как многого может достичь рассерженный народ".

Не остались в стороне и другие европейские центры. Так, демонстрации прошли в сотрясаемой "брекзитом" Великобритании. В Лондоне к народному протесту за проведение досрочных всеобщих выборов народ призывало движение "Народная ассамблея". Митинг, в котором по разным данным приняло участие около тысячи человек, не прошел без столкновений с правоохранительными органами. Так, уже в начале демонстрации был задержан один из организаторов, праворадикальный активист Джеймс Годдард. Его обвиняют в нарушении общественного порядка в британской столице 7 января, когда протестная группа оскорбляла депутата Анну Субри у здания парламента. Примечательно, что акция протеста прошла в преддверии решающего голосования палаты общин по соглашению о выходе Королевства из Евросоюза.

Очевидно, что в самой же Франции власти еще долго не будут спать спокойно. Демонстрации "желтых жилетов", которые проходят традиционно на выходных, собрали на этот раз более 80 тысяч участников. И если в конце 2018 года протесты пошли постепенно на убыль, то, очевидно, новый год придал демонстрантам новых сил.

В мире Европа Латвия
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