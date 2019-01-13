Гражданин Украины был ранен при взрыве в Париже

Гражданин Украины пострадал в результате взрыва в парижской пекарне. Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошло ЧП.

По данным руководителя консульского отдела посольства Украины во Франции Николая Собко, в результате происшествия украинец получил незначительные ранения.

Напомним, взрыв прогремел в субботу в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома. Строению был нанесен серьезный ущерб. Помимо этого ударной волной были выбиты стекла во всех близлежащих домах. Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных неподалеку.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В результате погибли три человека, еще 37 человек получили ранения.