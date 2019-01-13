Группировка спутников "Глонасс" заработала в полном составе

Навигационный спутник "Глонасс-М", выведенный на техническое обслуживание перед самым Новым годом, возвращен в работу по целевому назначению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

После сбоя в работе аппарат "Глонасс-М" (системный номер 736) "вернулся в строй" 13 января примерно в 02:00 по московскому времени.

Таким образом, все 24 спутника, необходимые для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы ГЛОНАСС, сейчас работают по целевому назначению на орбите.