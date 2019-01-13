Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток

По его словам, удары были нанесены по иранским складам иранским же оружием, расположенным в международном аэропорту Дамаска.
"Это доказывает, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии", - отметил он.
Как сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадас", удары поразили склады, на которых хранилось оружие для шиитской милиции "Хезболла", воюющей в Сирии на стороне Асада.
Напомним, 25 декабря Израиль атаковал объекты на сирийской территории.
Также Нетаньяху подтвердил, что в ночь на воскресенье ВВС Израиля нанесли удары по подземным объектам ХАМАС на территории сектора Газа, это было сделано в ответ на обстрел ракетами с территории сектора.
Кроме того, по словам премьер-министра Израиля, был обнаружен шестой тоннель, идущий с территории южного Ливана в Израиль. Как отметил политик, уже близка к завершению операция "Северный щит", направленная против деятельности "Хезболлы" в южном Ливане.