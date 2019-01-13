Израиль признал атаки на цели в Сирии в течение последних двух суток

Как заявил 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, днем ранее израильские ВВС нанесли ряд ударов по целям, расположенным на территории Сирии. Об этом он сообщил на еженедельном заседании правительства Израиля.

По его словам, удары были нанесены по иранским складам иранским же оружием, расположенным в международном аэропорту Дамаска.

"Это доказывает, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии", - отметил он.

Как сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадас", удары поразили склады, на которых хранилось оружие для шиитской милиции "Хезболла", воюющей в Сирии на стороне Асада.

Напомним, 25 декабря Израиль атаковал объекты на сирийской территории.

Также Нетаньяху подтвердил, что в ночь на воскресенье ВВС Израиля нанесли удары по подземным объектам ХАМАС на территории сектора Газа, это было сделано в ответ на обстрел ракетами с территории сектора.

Кроме того, по словам премьер-министра Израиля, был обнаружен шестой тоннель, идущий с территории южного Ливана в Израиль. Как отметил политик, уже близка к завершению операция "Северный щит", направленная против деятельности "Хезболлы" в южном Ливане.