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13.01.2019 16:44
Рубрика: Экономика

Сметана без обмана

Изменились требования к маркировке молочной продукции
Текст: Марина Гусенко
С 11 января в России должна измениться маркировка молочной продукции. Так, если в молоке или сметане содержатся растительные жиры, то ни молоком, ни сметаной такая продукция называться больше не может.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Истек 180-дневный период, отведенный производителям "молочки", которую изготавливают с добавлением растительных жиров, на то, чтобы изменить упаковку, название продукции и оформить новые декларации. Таковы требования техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции", сообщает Роскачество.

Это значит, что, начиная с пятницы, на полках в магазинах не должно быть продуктов, которые мимикрируют под молочные, но таковыми не являются.

Как поясняет замруководителя Роскачества Елена Саратцева, сведения о содержании растительных жиров в молокосодержащей продукции должны быть заметны потребителю. Для этого производители должны указывать сведения о составе шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки, там же должна быть маркировка "Содержит растительные масла" размером не менее трех миллиметров.

Фото: REUTERS
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Использовать в названиях таких товаров молочные термины теперь запрещено.

Например, сметана с растительными жирами должна называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Такие названия, как "сметанка", теперь запрещены, уточнила Саратцева.

Это не первый шаг в сторону формирования в России принципов "честной этикетки". Так, в 2018 году Роскачеством были разработаны предложения об изменении закона о стандартизации, которые подразумевают запрет использования гостированных наименований продукции, которая не отвечает качественным характеристикам государственных стандартов.

Согласно изменениям, товар, произведенный не по ГОСТу, не должен больше называться, к примеру, сыром "Российским" или колбасой "Докторской", даже при включении в себя дополнительных определяющих слов, например, "колбаса докторская по-московски" или соль, обогащенная йодом. Как показали исследования Роскачества, "йодированная" соль, произведенная по техническим условиям производителя, могла содержать гомеопатические дозы йода, но называться так же, как и действительно обогащенная йодом соль.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в январе 2019 года
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