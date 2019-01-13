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13.01.2019 22:16
Рубрика: Спорт

Все ворота нараспашку

На ЧМ-2019 россияне и забивают много, и пропускают
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
На чемпионате мира среди мужских команд, который проходит в Германии и Дании, выступающая в Берлине сборная России после двух туров группы "А" имеет в своем активе три очка - ничья с Сербией (30:30) и победа над объединенной командой Кореи (34:27).
19-летний дебютант чемпионатов мира Сергей Марк Косоротов (N 99) забил корейцам пять мячей. Фото: AP 19-летний дебютант чемпионатов мира Сергей Марк Косоротов (N 99) забил корейцам пять мячей. Фото: AP
19-летний дебютант чемпионатов мира Сергей Марк Косоротов (N 99) забил корейцам пять мячей. Фото: AP

Если не брать тех участников, которые в стартовых турах играли с записными аутсайдерами, то российская сборная по числу заброшенных мячей входит в число лидеров чемпионата. Но и пропустила наша команда очень много.

Перед началом соревнований ключевым в плане выхода во второй этап, где выступят тройки лучших из каждой группы, ключевым представлялся матч против Сербии. Однако он не дал ответа, кто из соперников сильнее.

Фото: РИА Новости
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Начало этой встречи получилось удивительным. Один за другим судьи назначали семиметровые штрафные броски в ворота Сербии, а с игры подопечные главного тренера Эдуарда Кокшарова почти не забивали. Зато безупречно действовал левый крайний Тимур Дибиров. Он то и дело огорчал соперника, поражая цель едва ли не с нулевого угла атаки, искусно подкручивал мяч, который уже в процессе броска менял траекторию. В итоге Дибиров и спас нашу команду от поражения, суммарно реализовав 12 своих бросков из 13. Потрясающая эффективность.

За первый тайм россияне исполняли пенальти девять раз, это уникальная цифра. Вратари обеих команд выручали крайне редко, сейвы были наперечет. У наших Олега Грамса и Виктора Киреева на двоих 19 процентов отраженных бросков.

Критический для россиян момент наступил на 40-й минуте, когда сербы повели с максимальной для этой игры разницей в четыре мяча - 23:19. Однако уже через шесть минут после гола нашего капитана Даниила Шишкарева счет сравнялся (24:24). Последние во встрече два мяча забросил все тот же сверхнадежный Дибиров.

- Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли. Я просил защитников выдвигаться вперед, чтобы меньше мячей долетало до ворот. Но в таком случае растет вероятность выходов один на один, что в итоге и сказалось, - так прокомментировал матч наставник нашей сборной Эдуард Кокшаров. - А результат игры никак нельзя оценить. Мы стартуем заново. Ничья ничего не дала ни нам, ни сербам.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Естественно, что дальше Россия вступила в заочную борьбу с Сербией за лучшую итоговую разницу мячей. В этом плане игра с корейцами была хорошей возможностью выйти в приличный плюс. Но, увы, не получилось. Не хватило элементарной собранности и дисциплинированности, разгильдяйство и небрежность порой зашкаливали.

Кокшаров попытался совместить две задачи - выиграть у корейцев как можно больше и в то же время дать игровое время всем имеющимся в его распоряжении исполнителям. Поначалу все шло отлично, и к 25-й минуте наши гандболисты лидировали со счетом 17:9.

Труднообъяснимый провал случился в последней десятиминутке, когда лидируя 30:20, россияне пропустили четыре мяча подряд. У победителей в итоге самыми результативными стали Даниил Шишкарев (7 голов) и Александр Шкуринский (6).

Наша команда, лидируя в концовке матча с Кореей с разницей "плюс 10", позволила сопернику забить четыре раза подряд

Кстати, россияне играли против объединенной сборной Кореи. Ей в порядке исключения разрешено заявлять на матч не 16, а 20 гандболистов, четверо из которых представляют КНДР. Северные корейцы играют мало, погоды не делают. Но подобные смешанные команды создаются в рамках активизации межкорейского сотрудничества во многих, а спорт - самая простая и доступная из них.

Результаты остальных матчей в группе "А": Германия - Корея - 30:19, Франция - Бразилия - 24:22, Германия - Бразилия - 34:21, Франция - Сербия - 32:21.

Где будем смотреть

14 января, понедельник

"Матч ТВ"

19.55. Россия - Германия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

17.25. Сербия - Бразилия. Прямая трансляция.

Спорт Виды спорта Гандбол
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