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13.01.2019 17:12
Рубрика: Экономика

Счет пошел на звезды

К отелям предъявят новые требования
Текст: Надежда Толстоухова
В России начинают постепенно вводить обязательную классификацию всех отелей и гостиниц. К 1 июля 2019 года звезды должны быть присвоены коллективным средствам размещения, которые предоставляют туристам 50 и более номеров, к 1 января 2020 года - тем, что рассчитаны на 15 и более номеров и к 1 января 2021 года - всем остальным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой график предусмотрен поправками в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые вступили в силу в первый день нового года. Их главная цель - сделать сферу гостеприимства в России простой и понятной. Бронируя гостиницу, люди должны понимать, на какой спектр услуг могут рассчитывать.

Для каждой категории гостиниц будут определены площади номеров, их наполнение и перечень дополнительных услуг, которые туристы могут получить. Первоначальный вариант положения о классификации гостиниц, которое минэкономразвития вынесло на суд профессионального сообщества, предусматривает, что площадь одноместных номеров в отелях "бюджетных" категорий (1*, 2*, 3*) должна быть не меньше 9 квадратных метров. В гостиницах "3*плюс" норма равна 12, а для категорий 4* и 5* - 14 метрам. Площади двухместных номеров должны быть 12, 15 и 16 кв. м соответственно.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Все номера в отелях поделят на категории. К "высшей" будут относиться "сюит" (75 кв. метров, от трех комнат), "апартамент" (40 кв. м, от двух комнат), "люкс" (35 метров, две комнаты), "джуниор сюит" (25 метров, одна комната, часть которой отдана под гостиную) и "студия" (25 метров, одна комната с мини-кухней). Из мебели там кроме кровати обязательны диван, журнальный столик, платяной шкаф, зеркало в полный рост в прихожей. А еще прикроватные светильники, телефоны, будильники, по две подушки на гостя и дополнительное одеяло. Прописано даже, какой должна быть туалетная бумага - многослойная, минимум два рулона.

В отелях 1* менять постельное белье должны не реже одного раза в пять дней, полотенце - раз в три дня. В отелях 2* и 3* постель - раз в три дня, а полотенца - раз в три и два дня соответственно. В отелях "3*плюс" и 4* свежее белье должны стелить через день, а полотенца приносить ежедневно. В отелях 5* - каждый день.

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