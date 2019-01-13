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13.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Каким станет курс рубля к началу февраля

Текст: Георгий Панин
Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- До конца января у рубля есть несколько факторов, которые могут повлиять на его стоимость. Все будет зависеть от того, какие события состоятся за эти полмесяца. Рассмотрим все ожидания и составим прогноз.

Фото: iStock
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой

Нефть, похоже, временно "нащупала дно". Зима вообще по объективным причинам не лучшее время для падения цен на нефть и продукты ее переработки. В разных странах по-разному, но обычно львиная доля тепла в помещения подается благодаря сжиганию углеводородов. Это значит, экспортеры нефти получают дополнительную прибыль, что добавляет крепости рублю.

Так же, традиционно, до 25 числа российские компании платят налоги. Наши экспортеры получают прибыль в валюте, но так как находятся в нашей стране, налоги платят в рублях. Соответственно, до этого времени им необходимо поменять валюту на рубли. Так как компании совершают валютообменную операцию примерно в одно время, спрос на рубль возрастет, и курс немного, но укрепится. Это вполне прогнозируемые события, и если только этим набором влияния на российскую валюту январь ограничится, то месяц может закончиться в диапазоне 66-66,5 за доллар. Однако, есть и другие факторы, способные развернуть вектор укрепления рубля в противоположную сторону.

С 15 января ЦБ возвращается к покупкам валюты для Минфина по бюджетному правилу. В пятницу стало известно, что закупка будет происходить объемом по 15,6 миллиарда рублей в день. Это может создать спрос на доллары и евро, так как ЦБ давно не проводит эту операцию, в результате чего рубль может временно подешеветь.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Как покупки валюты повлияют на рубль с 15 января

19 января правительство США может снять санкции с некоторых компаний, включая "Русал". Однако министр финансов Стивен Мнучин заявил, что данные меры могу быть перенесены. По условиям договоренностей, Олег Дерипаска с акционерами должны снизить долю акций с 70 до 44,95 процента, при этом правительство США хотят максимальной прозрачности сделки. Но в конгрессе США поднимается вопрос о той самой "непрозрачности", потому что в результате этих сделок, часть акций возьмет ВТБ, что по видимым причинам не устраивает США.

Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь. При этом сценарии все описанные выше факторы, укрепляющие рубль, могут быть нивелированы. И доллар может стоить снова 69 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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