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13.01.2019 15:58
Рубрика: Власть

Клинцевич: В США идет "охота на российско-американские отношения"

Текст: Галина Мисливская
Стремление американских конгрессменов провести слушания по встречам президентов России и США есть не что иное, как "охота на российско-американские отношения", считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Законодатели заявили, что не располагают достаточной информацией по состоявшимся переговорам.

"В США не только продолжается, но даже набирает обороты охота на президента страны Дональда Трампа, - сказал Франц Клинцевич РИА Новости. - А по сути, речь идет об охоте на российско-американские отношения".

По мнению сенатора, "определенными кругами в США делается все, чтобы исключить саму возможность их улучшения даже в перспективе".

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Опасения конгрессменов Клинцевич назвал "чистой воды конспирологией".

"Такое впечатление, что встречались секретные агенты, а не главы двух ведущих мировых держав", - отметил он.

Впрочем, полагает сенатор, оценить намерение американской палаты представителей можно и еще жестче. "В антироссийском раже там готовы даже извозить в грязи собственную страну. Считаю подобные слушания позором для США", - заключил Франц Клинцевич.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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