Клинцевич: В США идет "охота на российско-американские отношения"

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Законодатели заявили, что не располагают достаточной информацией по состоявшимся переговорам.
"В США не только продолжается, но даже набирает обороты охота на президента страны Дональда Трампа, - сказал Франц Клинцевич РИА Новости. - А по сути, речь идет об охоте на российско-американские отношения".
По мнению сенатора, "определенными кругами в США делается все, чтобы исключить саму возможность их улучшения даже в перспективе".
Опасения конгрессменов Клинцевич назвал "чистой воды конспирологией".
"Такое впечатление, что встречались секретные агенты, а не главы двух ведущих мировых держав", - отметил он.
Впрочем, полагает сенатор, оценить намерение американской палаты представителей можно и еще жестче. "В антироссийском раже там готовы даже извозить в грязи собственную страну. Считаю подобные слушания позором для США", - заключил Франц Клинцевич.