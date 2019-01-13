Лавина заблокировала 2 тысячи человек на немецком курорте

На горном курорте Бальдершванг в Баварских Альпах на юге Германии лавина отрезала от мира около 2 тысяч человек, в их числе как местные жители, так и туристы. Об этом 13 января сообщило МВД ФРГ.

Община Бальдершванг, расположенная на высоте 1 тыс. метров, имеет выезды как на территорию остальной Германии, так и в Австрию, однако все они оказались перекрыты снегом. При этом линии электропередач повреждены не были.

Также в общине есть все необходимое, включая продукты питания и медикаменты, поэтому эвакуация не планируется.