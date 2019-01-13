Максим Галкин "наехал" на внука Аллы Пугачевой

42-летний российский пародист, актер, шоумен и телеведущий, нынешний супруг 69-летней примадонны отечественной эстрады Аллы Борисовны Пугачевой указал на неправоту старшего внука жены, 27-летнего певца и актера Никиты Преснякова.

Внутрисемейная ситуация, вышедшая на люди, состоялась в Instagram Никиты. Заключается она в следующем: Никита разместил пост, из которого следует, что он ожидает увидеть в числе подписчиков и на своих выступлениях молодую аудиторию, в то время как оказывается, что в зале полно пожилых зрителей. Что несколько огорчает юношу.

Опубликованное собрало более 7500 отметок "нравится" и обширную дискуссию в комментариях, где одни нахваливают и поддерживают Никиту, другие - не очень, обзывая музыканта "избалованным хамлом", который "слишком много о себе думает", а третьи вообще не могут понять, отчего невинная, в принципе, юмористическая картинка вызвала сыр-бор.

После чего был замечен в комментариях и Максим Галкин, призвавший внука ценить аудиторию всех возрастов. "Слушай деда, дед дело говорит", - энергично заподдакивали подписчики.

Пресняков-мл., сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, пошел по родовым стопам. В кино дебютировал в 2008-м - в "Индиго". Снимался в первых и вторых "Ёлках", в "Охоте за призраком", "Корпоративе" - с Толоконниковым и Ксенией Собчак (последняя - в образе пьяной проститутки), озвучивал мультфильмы.

Ранее сообщалось, что Никита женился на соседке по даче.