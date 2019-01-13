Мэра польского Гданьска ранили ножом, его состояние критическое

Павел Адамович, мэр польского Гданьска, получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Онет".

Как говорят свидетели, во время участия в концерте Адамовича неизвестный ворвался на сцену и ранил политика ножом. Прибывшие на место происшествия медики долго проводили реанимационные мероприятия. Сейчас градоначальник госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое, проводится операция.

Сообщается, что мэр получил ранение в область сердца.