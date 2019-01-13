Мигрант из Афганистана серьезно ранил беременную женщину в Германии

Трагическое происшествие расследует прокуратура немецкого города Бад-Кройцнах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц совместно с полицией Майнца. Речь идет о бесчеловечном нападении на беременную женщину, совершенном мигрантом из Афганистана. Совместное заявление двух ведомств, проливающее свет на эту жуткую историю, опубликовано на сайте Presse Portal.

До сих пор следователям не ясна полная картина событий, которые стремительно развивались 11 января около шести часов вечера в стенах одной из клиник Бад-Кройцнаха. Как сообщается в пресс-релизе, у 25-летней беременной пациентки, гражданки Польши, произошел конфликт с посетителем - мигрантом из Афганистана. Неизвестно, приходил ли мужчина именно к ней, однако установлено, что предполагаемый преступник и его жертва - ровесники. "Во время визита проситель убежища нанес женщине множественные проникающие ножевые ранения, опасные для жизни. Пострадавшая была срочно прооперирована, сейчас ее состояние стабильное", - подтверждают правоохранители. Однако нерожденного ребенка, который получил раны в утробе матери, врачам спасти не удалось. Совершивший злодеяние беспрепятственно скрылся и еще какое-то время свободно разгуливал по городу, пока все же не явился в отделение полиции на вокзале. По факту покушения на убийство, нанесения тяжких телесных повреждений и действий, приведших к прерыванию беременности, было возбуждено уголовное дело. Однако мотивы выходца из Афганистана, который находится за решеткой, не установлены.

Совершивший злодеяние сумел беспрепятственно скрыться и еще какое-то время разгуливал по городу

Судя по всему, афганец состоял на учете Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Немецкие законы не ограничивают свободу передвижения мигрантов. Несколько лет назад для них была запущена программа строительства общежитий, в которых под одной крышей живут как просители убежища, ожидающие решения по своим ходатайствам, так и те, чьи прошения были отклонены, но по тем или иным причинам их не депортируют. При этом вычислить криминальные наклонности отдельных лиц, которые могут представлять собой общественную угрозу и должны быть изолированы, удается далеко не всегда. Когда глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил пересмотреть условия пребывания беженцев в стране и запретить им покидать центры временного размещения, министра обвинили в попытке создать в стране резервации с "тюремным режимом". Тем временем трагедии в Бад-Кройцнахе предшествовали и другие эксцессы. Одним из самых громких преступлений, попавших в СМИ, стало убийство 19-летней студентки Марии Л. во Фрайбурге, погибшей в конце 2016 года от рук афганца, с которым она познакомилась в местном лагере для беженцев, где работала волонтером.