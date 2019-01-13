Мигрант из Афганистана серьезно ранил беременную женщину в Германии

До сих пор следователям не ясна полная картина событий, которые стремительно развивались 11 января около шести часов вечера в стенах одной из клиник Бад-Кройцнаха. Как сообщается в пресс-релизе, у 25-летней беременной пациентки, гражданки Польши, произошел конфликт с посетителем - мигрантом из Афганистана. Неизвестно, приходил ли мужчина именно к ней, однако установлено, что предполагаемый преступник и его жертва - ровесники. "Во время визита проситель убежища нанес женщине множественные проникающие ножевые ранения, опасные для жизни. Пострадавшая была срочно прооперирована, сейчас ее состояние стабильное", - подтверждают правоохранители. Однако нерожденного ребенка, который получил раны в утробе матери, врачам спасти не удалось. Совершивший злодеяние беспрепятственно скрылся и еще какое-то время свободно разгуливал по городу, пока все же не явился в отделение полиции на вокзале. По факту покушения на убийство, нанесения тяжких телесных повреждений и действий, приведших к прерыванию беременности, было возбуждено уголовное дело. Однако мотивы выходца из Афганистана, который находится за решеткой, не установлены.
Судя по всему, афганец состоял на учете Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Немецкие законы не ограничивают свободу передвижения мигрантов. Несколько лет назад для них была запущена программа строительства общежитий, в которых под одной крышей живут как просители убежища, ожидающие решения по своим ходатайствам, так и те, чьи прошения были отклонены, но по тем или иным причинам их не депортируют. При этом вычислить криминальные наклонности отдельных лиц, которые могут представлять собой общественную угрозу и должны быть изолированы, удается далеко не всегда. Когда глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил пересмотреть условия пребывания беженцев в стране и запретить им покидать центры временного размещения, министра обвинили в попытке создать в стране резервации с "тюремным режимом". Тем временем трагедии в Бад-Кройцнахе предшествовали и другие эксцессы. Одним из самых громких преступлений, попавших в СМИ, стало убийство 19-летней студентки Марии Л. во Фрайбурге, погибшей в конце 2016 года от рук афганца, с которым она познакомилась в местном лагере для беженцев, где работала волонтером.