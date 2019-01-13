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13.01.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Бюджет поможет

Минстрой планирует поддержать доступность нового жилья
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Минстрой России планирует поддержать покупательский спрос на жилье, если ипотечные ставки повысятся и окажут негативное влияние на рынок недвижимости. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса", - сказал он ТАСС. Это произошло после того, как банки предупредили о предстоящем повышении ставок по ипотечным кредитам. В некоторых банках они уже увеличились.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ РИА Новости
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Так, с нового года ипотека стала дороже на 0,6 пункта в банке ВТБ - сейчас минимальная ставка там составляет 10,1 процента. В Сбербанке "Российской газете" не подтвердили информацию о росте ставок по ипотеке в ближайшие дни, как писали СМИ, но и не опровергли ее, сообщив лишь, что Сбербанк сообщит об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу. Пересмотр ставок связывается с повышением ключевой ставки на 0,25 процента в декабре.

Повышение ставок по ипотекам в первом полугодии ранее прогнозировали эксперты "РГ". Они отмечали, что средние ставки на рынке этого вида кредитования могут составить 10,3-10,5 процента (в ноябре прошлого года средневзвешенная ставка составила 9,52 процента). Однако уже во втором полугодии 2019 года ипотечные ставки будут снижаться.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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По данным Банка России, за 11 месяцев 2018 года (самые актуальные данные на сегодняшний день) выдано 1,31 миллиона кредитов на 2,67 триллиона рублей. Рост составил 40,5 процента в количественном и 54,3 процента - в денежном выражении к аналогичному периоду 2017 года. Таким образом, ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,53 триллиона рублей.

"Прирост объясняется ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий. За 11 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56 процентов сделок в новостройках и 49 процентов сделок - на вторичном рынке жилья", - отмечается в аналитике ДОМ.РФ.

Также ДОМ.РФ дал прогноз, что объем выдачи ипотеки по итогам прошлого года составит три триллиона рублей, а средняя ставка выдачи - 9,5-9,7 процента, впервые за всю историю опустившись ниже 10 процентов. В 2019 году при отсутствии новых стрессов в экономике рынок ипотеки продолжит расти, полагают эксперты ДОМ.РФ.

9,5 процента составила средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в ноябре. В первом полугодии она вырастет на 0,25-0,5 процента, а затем снова начнет снижаться

Сейчас ставки по ипотеке субсидируются только для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой
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