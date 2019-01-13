Минстрой планирует поддержать доступность нового жилья

Минстрой России планирует поддержать покупательский спрос на жилье, если ипотечные ставки повысятся и окажут негативное влияние на рынок недвижимости. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"В случае если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса", - сказал он ТАСС. Это произошло после того, как банки предупредили о предстоящем повышении ставок по ипотечным кредитам. В некоторых банках они уже увеличились.

Так, с нового года ипотека стала дороже на 0,6 пункта в банке ВТБ - сейчас минимальная ставка там составляет 10,1 процента. В Сбербанке "Российской газете" не подтвердили информацию о росте ставок по ипотеке в ближайшие дни, как писали СМИ, но и не опровергли ее, сообщив лишь, что Сбербанк сообщит об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу. Пересмотр ставок связывается с повышением ключевой ставки на 0,25 процента в декабре.

Повышение ставок по ипотекам в первом полугодии ранее прогнозировали эксперты "РГ". Они отмечали, что средние ставки на рынке этого вида кредитования могут составить 10,3-10,5 процента (в ноябре прошлого года средневзвешенная ставка составила 9,52 процента). Однако уже во втором полугодии 2019 года ипотечные ставки будут снижаться.

По данным Банка России, за 11 месяцев 2018 года (самые актуальные данные на сегодняшний день) выдано 1,31 миллиона кредитов на 2,67 триллиона рублей. Рост составил 40,5 процента в количественном и 54,3 процента - в денежном выражении к аналогичному периоду 2017 года. Таким образом, ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,53 триллиона рублей.

"Прирост объясняется ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий. За 11 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56 процентов сделок в новостройках и 49 процентов сделок - на вторичном рынке жилья", - отмечается в аналитике ДОМ.РФ.

Также ДОМ.РФ дал прогноз, что объем выдачи ипотеки по итогам прошлого года составит три триллиона рублей, а средняя ставка выдачи - 9,5-9,7 процента, впервые за всю историю опустившись ниже 10 процентов. В 2019 году при отсутствии новых стрессов в экономике рынок ипотеки продолжит расти, полагают эксперты ДОМ.РФ.

9,5 процента составила средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в ноябре. В первом полугодии она вырастет на 0,25-0,5 процента, а затем снова начнет снижаться

Сейчас ставки по ипотеке субсидируются только для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.