На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга"

Издательство интерактивных книг подает в суд на Netflix из-за фразы в "Черном зеркале".

В редакции издательства Chooseco, выпускающего детские интерактивные книги, были возмущены тем, что в полнометражном фильме "Черное зеркало: Брандашмыг" была использована их фирменная фраза "Выбери себе приключение" (Choose Your Own Adventure) и подали в суд на Netflix, оценив нанесенный ущерб бренду в 25 млн долларов. Об этом сообщает Deadline.

Представители компании поясняют, что т.к. популярность их книг велика (по миру было продано, по словам издательства, не менее 265 млн копий), Netflix и авторы "Брандашмыга" умышленно использовали слоган Chooseco, чтобы воззвать к ностальгическим чувствам зрителей и вписать это столь корыстным способом в общий концепт картины.

Дело усложняется юридическими тонкостями: дело в том, что Chooseco уже зарегистрировали возможность использование именно этой фразы в других книгах и даже фильмах, одним из которых может заняться 20th Century Fox. Помимо этого, было объявлено еще весной прошлого года, что компания готовит свой интерактивный фильм, в котором зрители будут непосредственными участниками и также смогут влиять на развитие сюжета и его финал.

Но и это еще не все. Оказывается, Netflix уже пытался в 2016 году выкупить права на слоган и книги, но к компромиссу стороны так и не пришли.

С самим документом более подробно можно ознакомиться здесь.

Напомним, что история фильма разворачивается в 80-х, когда один молодой программист приступает к работе над компьютерной игрой по собственному фэнтези-роману. Но внезапно выдумка и явь сливаются в диком и непредсказуемом гибридном танце.

В главных ролях: Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.

Премьера фильма-эпизода состоялась на Netflix 28 декабря 2018 года. Также ранее мы писали о том, что использованную в картине игру на Netflix выпустили отдельно.

Рецензия на "Черное зеркало: Брандашмыг" - здесь.