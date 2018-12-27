Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало"

Унитаз, VHS и насилие в глитч-упаковке - в первом трейлере фильма "Черное зеркало: Брандашмыг" ("Кровопир" / Black Mirror: Bandersnatch).

Именно этот "рождественский" эпизод, названный в честь одного из персонажей сказки Льюиса Кэррола (не путать с Бармаглотом), и станет тем самым давно анонсируемым интерактивным фильмом, в котором зрители смогут влиять на сюжетные линии.

Стандартная версия будет длиться 90 минут, но всего было отснято более пяти часов материала общей протяженностью более 300 минут. Эпизод будет полностью автономен и не связан с пятым сезоном, запланированным на 2019 год.

История развернется в 80-х, когда один молодой программист приступает к работе над копьютерной игрой по собственному фэнтези-роману. Но внезапно выдумка и явь сливаются в диком и непредсказуемом гибридном танце.

В главных ролях: Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.

Ранее мы писали о том, что в новом сезоне появится персонаж, сыгранной эпатажной певицей Майли Сайрус.

Премьера фильма состоится завтра на Netflix.