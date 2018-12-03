Объявлена дата премьеры нового "Черного зеркала"

Дистопичная киберутопия "Черное зеркало" Netflix по традиции хранит свои тайны до наступления премьеры.

Но после недавней утечки в соцсети стало известно, что первый эпизод пятой главы девайс-антологии британского эксцентрика Чарльза Брукера будет называться Bandersnatch (Кровопир, известный в нашей стороне как Брандышмыг, герой "Алисы в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла, который упоминается в стихотворении про Бармаглота).

Премьера эпизода состоится уже в этом году - 28 декабря.

Im so glad beloved and admired actor Black mirror Bandersnatch is going to have his own show on Netflix pic.twitter.com/FnifAYnR1g — roxy (@simplyroxanne) 1 декабря 2018 г.

Какая-либо иная информация отсутствует, однако ранее NME упоминал, что в одном из эпизодов появится певица и актриса Майли Сайрус.

Напомним также, что пятый сезон станет особенным, т.к. планируется использовать технологию, с помощью которой зрители будут выбирать следующий поворот сюжета и даже влиять на финал.

Помимо этого, собственные варианты "Черного зеркала" разрабатываются и выпускаются в Польше и во Франции.