Певица Майли Сайрус подтвердила, что появится в "Черном зеркале"

Майли Сайрус подтвердила свое участие в пятом сезоне сериала "Черное зеркало". Новостью делится The Hollywood Reporter.

Звезду Disney Channel и эксцентричную ныне певицу заметили в начале ноября в Кейптауне. Сестра певицы выложила совместный снимок в свой профиль Instagram. Тогда появился слух о роли Сайрус в "Черном зеркале".

В интервью с Говардом Стерном Сайрус подтвердила его. Она беспокоилась, можно ли ей распространяться о своем камео в сериале. Неизвестно, в каком именно эпизоде появится Сайрус. Мы знаем только дату премьеры первой серии.

Сайрус уклончиво рассказала о своей роли. Она сыграет разностороннего персонажа. Съемки проходили, когда горел ее дом в Калифорнии. "Это был странный опыт для меня. Я снималась в очень темном шоу, была далеко от дома. Но я многое о себе узнала", - вспоминает Сайрус.

О своем решении сняться в сериале после "Ханны Монтаны" певица говорит так: "Как только я говорю, что никогда не повторю что-то, - вот она я!".

Стерн также показал эпизод нового клипа певицы, снятого в Киеве.