На Украине загорелся нефтехимический завод

На нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины произошел пожар. По данным МВД страны, сообщение о возгорании поступило в субботу в 21:08.

На объекте инженеры перекрыли задвижки и приостановили подачу пирогаза в установки. Кроме того, принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов, сообщает РИА Новости.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. К борьбе с огнем привлечены 13 единиц техники и около 60 человек личного состава.

"Карпатнефтехим" является единственным на Украине производителем этилена, пропилена, бензола, полиэтилена и другой химической и нефтехимической продукции.