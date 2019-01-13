National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США

Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром". Об этом пишет аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest, ссылаясь на специалистов Центра национальных интересов.

Эксперты утверждают, что Вашингтон допускает грубейшую ошибку, недооценивая все более тесное сотрудничество Москвы и Пекина. По их мнению, США утратили некогда выгодную позицию времен холодной войны, когда отношения между Соединенными Штатами, Советским Союзом и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между самими Москвой и Пекином.

Автор статьи уверен, что пока, несмотря на достаточно хорошие отношения, речи об официальном альянсе между Россией и КНР не идет. Американские эксперты полагают, что Пекин еще опасается, что союз с Москвой может сильно ослабить экономическое сотрудничество с Вашингтоном. С другой стороны, пишет издание, Китай настроен очень положительно на углубление экономического сотрудничества с РФ в целом, сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что американские аналитики достаточно долго скептически относились к возможности глубокого сотрудничества России и Китая. Но при этом США неосознанно предпринимали шаги, которые лишь сближали Москву и Пекин. Как ответить на такое сближение РФ и КНР - сейчас является для Вашингтона "сложнейшим вопросом", подчеркивает National Interest.