Названы самые удивительные правила для отдыхающих на лайнерах

Отправляясь в морское путешествие на лайнере, туристы зачастую не только наслаждаются отдыхом, но и вынуждены соблюдать довольно строгие правила, и некоторые из них могут показаться отдыхающим абсурдными.

По данным издания Insider, очень много ограничений связано именно с возрастом туристов. Так, одна из крупных американских круизных компаний разрешает посещать бассейн только людям старше шестнадцати лет. Кроме того, многие компании, занимающиеся организацией туров, запрещают брать в круизное путешествие женщин на поздних сроках беременности.

Ограничения также касаются и одежды туристов. Например, на круизных лайнерах можно столкнуться с запретом на ношение джинсов. В ресторанах лайнеров правила намного строже - туристы не могут приходить на ужин в майке, бейсболке и в шортах.

Есть ограничения и на употребление принесенного с суши алкоголя (в некоторых случаях отдыхающим разрешается взять на борт не более двух бутылок вина, - прим. "РГ"), и на использование дронов или запуск воздушных змеев. Существуют даже лайнеры, где действуют ограничения на видеоигры.

Среди самых необычных правил издание также отмечает запрет на дружбу с экипажем круизного лайнера - на борту нельзя пожимать руку капитану или посещать рубку. Объясняется подобный запрет профилактикой распространения вирусов на судне.