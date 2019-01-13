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13.01.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Из кого выйдет долг

Ограничения ЦБ изменят микрофинансовый рынок в 2019 году
Текст: Роман Маркелов
Новые условия работы микрофинансовых организаций (МФО) в 2019 году при сниженном потолке суммы долга заемщика и ограниченной ставке могут затормозить рост объема выдач займов. Возможно и изменение продуктовой линейки рядом компаний, допускают аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

28 января вступает в силу закон с изменениями, инициированными Банком России (касается всех займов со сроком возврата до года). Это уменьшение максимального размера выплат, которые МФО могут требовать с должника (сейчас - трехкратный размер займа). С 1 января 2020 года он станет полуторакратным. Также ежедневная процентная ставка с 1 июля 2019 года ограничится одним процентом. Предусмотрено и создание продукта-альтернативы для займов "до зарплаты" с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней.

Фото: iStock
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Эти ограничения могут существенно повлиять на структуру рынка, признает замдиректора саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Андрей Паранич. Многие компании могут изменить продуктовую линейку в сторону предоставления более крупных и длинных займов, из-за чего их портфель будет расти быстрее, а темп роста объема выдач сократится, полагает он.

Свежие данные по выдачам стоит оценивать как предварительные (МФО опубликуют отчетность в феврале). По подсчетам финмаркета Юником24, в 2018 году МФО выдали физлицам 290 миллиардов рублей (рост на 26 процентов по сравнению с 2017 годом). До этого объем выдач рос заметнее: в 2017 году он составлял 229 миллиардов рублей, в 2016 году - 170 миллиардов рублей (рост на 35 процентов), следует из подсчетов финмаркета. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2017 году тот же показатель составлял 230 миллиардов против 195 миллиардов рублей в 2016 году. А по подсчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", долевой рост объемов выдач по итогам 2018 года составил 40 процентов, годом ранее - 41 процент, сообщил его гендиректор Олег Лагуткин.

Многие МФО, возможно, переключатся на выдачу более длинных займов

В Юником24 ожидают, что в 2019 году рост объемов выдач микрозаймов снизится с 26 до 20 процентов, и связывают это с ограничениями. По мнению Лагуткина, в 2019 году стоит ждать роста рынка и при сохранении регулятивных трендов. "Спрос будет рождать предложение, а спрос на заемные средства у клиентов МФО есть практически в любой экономической ситуации", - заключает он.

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