Оптическая иллюзия с котом вызвала споры в Сети

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 января 2019 г.

Опубликованный в Twitter пост с картинкой в полоску, на которой можно увидеть кота, вызвал споры в Сети.

Автор поста утверждает, что разглядеть животное можно, если потрясти головой. Ряд пользователей с этим согласились, отметив, что увидеть кота помогает также тряска смартфона.

Некоторые заявили, что кота на картинке легко отыскать и без манипуляций. Еще одной категории пользователей разглядеть животное удалось только после того, как они сняли очки.

Изображение набрало уже более тысячи лайков и около 600 ретвитов.