Овечкину наложили швы во время матча НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса" (1:2).

Повреждение россиянин заработал в конце первого периода. Александр получил порез на руке после удара клюшкой и отправился в раздевалку, где врачи наложили ему швы.

Чуть погодя он вернулся на лед, и даже отдал голевую передачу на Евгения Кузнецова в начале второй 20-й минутки. О степени серьезности травмы Овечкина пока ничего не сообщается.

Героем же этой встречи стал Артемий Панарин, шайба которого принесла "Коламбусу" победу. Россиянин установил рекорд клуба по голам в овертаймах за один сезон - четыре шайбы.