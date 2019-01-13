Овечкину наложили швы во время матча НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса" (1:2).
Повреждение россиянин заработал в конце первого периода. Александр получил порез на руке после удара клюшкой и отправился в раздевалку, где врачи наложили ему швы.
Чуть погодя он вернулся на лед, и даже отдал голевую передачу на Евгения Кузнецова в начале второй 20-й минутки. О степени серьезности травмы Овечкина пока ничего не сообщается.
Героем же этой встречи стал Артемий Панарин, шайба которого принесла "Коламбусу" победу. Россиянин установил рекорд клуба по голам в овертаймах за один сезон - четыре шайбы.
Blaine Forsythe tells @RealSmokinAl during a third period interview that Alex Ovechkin had "a little issue with his equipment."— Ian Oland (@ianoland) 13 января 2019 г.