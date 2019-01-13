Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте озвучило основные версии ЧП с чешским самолетом в аэропорту Шереметьево.

По одной из них, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилотов Boeing-737. Также рассматривается версия о некачественной уборке снега. Все обстоятельства выясняются в ходе доследственной проверки.

Ранее "РГ" писала, что самолет Москва - Прага выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьеве. Никто из 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Рейс в Прагу был отложен.