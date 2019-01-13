Полиция Германии начала операцию против преступных кланов

Сразу в шести городах Германии стартовала масштабная операция против преступных кланов. В ней задействованы 1,3 тысячи полицейских, а также сотрудники таможни.

Операция началась в субботу вечером и охватила города Бохум, Дуйсбург, Эссен, Рекклингхаузен, Дортмунд и Гельзенкирхен, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Rheinische Post. По его данным, особенно сильно влияние таких кланов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В частности, полицейские проводят обыски в кальянных, которыми владеют преступные кланы. В силовых структурах подобные заведения считаются "очагами грязных дел".