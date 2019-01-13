Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Польша планирует создать искусственный остров площадью около 181 гектара в Калининградском (Вислинском) заливе. Об этом сообщил Польский культурный центр в Калининграде.

Остров насыпят в территориальных водах Польши. Грунт будет взят со строительства канала для судов через Балтийскую (Висленскую) косу. Строительство канала длиной 1 километр и глубиной порядка 5 метров планировалось начать еще в 2018 году, но работы были перенесены.

Польская сторона планирует выходить через этот канал в Балтийское море, минуя российские территориальные воды, а также проводить через него суда других стран. В настоящее время зайти в Калининградский (Висленский) залив, где расположен польский порт Эльблонг, могут только суда под флагом Польши.

Стоимость строительства составит порядка 880 миллионов злотых (около 205 миллионов евро).

При этом как ЕС, так и Минприроды РФ выражают опасения, что создание канала негативно повлияет на экологию в регионе, нанеся ущерб биоразнообразию Калининградского залива.