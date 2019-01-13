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13.01.2019 20:06
Рубрика: Экономика

ЗАГС-онлайн

Получить сведения о браке или рождении можно будет в течение дня
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
Сведения, которые с 1 октября 2018 года заносятся в Единый государственный реестр ЗАГС, можно будет запросить и получить через Единый портал госуслуг или региональные порталы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство определило порядок, перечень и сроки предоставления госорганам и гражданам сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином реестре ЗАГС.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
Нотариусам предоставят доступ к единому реестру ЗАГСов

Информация из реестра может, в частности, предоставляться МВД России, Федеральной налоговой службе, Пенсионному фонду и другим госорганам. А россияне смогут получать сведения, которые касаются их самих, их родственников и несовершеннолетних детей.

Гражданам для получения сведений о себе нужно составить запрос, указав в нем свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства. Россияне смогут получать интересующие их сведения в электронной форме по запросу через Единый портал и через региональные порталы госуслуг. Информация будет предоставляться в течение одного рабочего дня со дня получения запроса оператором (в его качестве выступает Федеральная налоговая служба России). Ответы на запросы будут доступны в личном кабинете гражданина.

При этом получение сведений возможно как однократно, так и по подписке. В последнем случае нужно будет направлять актуальный запрос оператору.

Как заявил в конце прошлого года глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, к Единому государственному реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилии. К 2021 году планируется оцифровать и занести в реестр все сведения о записях начиная с 1926 года.

Россияне смогут получать данные о них самих, их родственниках и несовершеннолетних детях

По сути, создается электронный реестр всех граждан страны, в котором будет собрана вся важная для населения информация: от рождения до смерти. До последнего времени в России было почти 6,5 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС.

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