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13.01.2019 07:52
Рубрика: В мире

Помпео: США приветствуют переименование Македонии

Соединенные Штаты приветствуют закон о переименовании Македонии и видят в этом историческую возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания во всем регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, лидеры Македонии продемонстрировали "дальновидность, смелость и настойчивость в поисках решения спора о названиях", - цитирует РИА Новости. США также уверены, что этот шаг позволит Македонии занять "достойное место в НАТО и ЕС в качестве Республики Северная Македония".

Премьер-министр Македонии: Скопье хочет укреплять отношения с Россией

Напомним, в пятницу парламент Республики Македония утвердил закон о внесении поправок в Конституцию в целях переименования страны в Республику Северная Македония. Для ратификации законопроекта премьер-министру Зорану Заеву требовалась поддержка как минимум 80 депутатов из 120. В течение трех дней глава правительства убеждал законодателей в необходимости принятия этого решения. В итоге "за" проголосовал 81 парламентарий, 29 представителей оппозиции воздержались.

Название изменяется по требованию соседней Греции, имеющей одноименную историческую область. Без этого Афины блокировали все попытки Скопье вступить в ЕС и НАТО.

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